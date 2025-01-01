В пермском баре мужчина с пистолетом угрожал устроить стрельбу Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

В центре Перми мужчина пришёл в бар Sheamus c пистолетом и грозился устроить стрельбу. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в баре Sheamus возник инцидент с мужчиной, который находился в федеральном розыске. Сообщалось, что он пришёл в питейное заведение со своим алкоголем и предлагал его сотрудникам. Однако они отказались, и мужчина достал пистолет (как выяснилось позже, пневматический) и начал угрожать, что может открыть стрельбу.

В полиции факт инцидента подтвердили, но уточнили: мужчина не находится в федеральном розыске.

По данным ведомства, происшествие случилось ещё 24 января. Мужчину задержала группа немедленного реагирования охранной организации бара, а после приехала полиция.

Как выяснилось, хулиганом оказался мужчина 1972 г.р. У него при себе были нож и пневматический пистолет. После задержания его доставили в территориальный отдел полиции, где установили, что он ранее не судим и в розыске за совершение преступлений не значится.

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