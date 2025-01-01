На юге Прикамья на рабочем месте умерла сотрудница водоканала Происшествие случилось в Чернушке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке 57-летняя работница водоканала скончалась прямо на рабочем месте. О происшествии сообщили в Государственной инспекции труда Пермского края.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, 24 января, когда сотрудницу предприятия, оператора муниципального предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» обнаружили на рабочем месте без признаков жизни. Она лежала в раздевалке участка канализационно-очистных сооружений. Медики скорой помощи, прибывшие на место, лишь констатировала смерть женщины.

После происшествия создадут комиссию по расследованию несчастного случая. Она должна установить обстоятельства и причины смерти работницы. Медицинское учреждение предоставит заключение о причинах смерти женщины. Комиссия изучит документы, которые связаны с трудовой деятельностью сотрудницы, режимом труда и отдыха, прохождением медосмотров.

Если будут обнаружены нарушения требований трудового законодательства, то к работодателю применят меры административного характера.

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