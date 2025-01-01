Алёна Бронникова Бывший слесарь в Прикамье похитил чугунные трубы почти на полмиллиона рублей За четыре месяца он вывез более 25 тонн металла Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Бывший слесарь в Прикамье за четыре месяца похитил около 140 м чугунного трубопровода. Ущерб оценили почти в 0,5 млн руб. В отделе полиции по Соликамскому городскому округу завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Предварительно установлено, что мужчина 1975 г.р. решил выкопать трубопровод, расположенный недалеко от садового кооператива, чтобы поправить своё трудное материальное положение. Он знал, что коммуникации длительное время не эксплуатировались, так как ранее работал в организации, в собственности которой находился трубопровод.

«Откапывая небольшие части трубы, он ломал их на куски и увозил на своём автомобиле в пункт приёма металлов. Трудился злоумышленник ежедневно. О хищении узнали сотрудники предприятия, когда проводили осмотр территории и увидели раскопанную траншею», — сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Об этом представители организации заявили в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции застали нарушителя на месте преступления и задержали. С июля по октябрь мужчина похитил более 25 тонн металла. Свою причастность он не стал отрицать, на время следствия находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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