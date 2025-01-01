За неделю в Пермском крае на 17% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом Но эпидпорог пока не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшую неделю, с 20 по 26 января, в Пермском крае зарегистрировано 12 687 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Этот показатель на 17% выше, чем был в середине месяца. Однако эпидемический порог не превышен. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные краевого управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, у заболевших с ОРВИ обнаружили вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа.

Для профилактики заболеваний в ведомстве рекомендуют соблюдать базовые правила: тщательно мыть руки, не допускать переохлаждения, проветривать помещение, избегать контакты с заболевшими, не прикасаться к глазам, носу или рту, так как микробы распространяются через слизистые оболочки органов дыхания и зрения.

Также важно регулярно проводить влажную уборку в доме, вести здоровый образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе.

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