В Перми открыт самый большой частный круглосуточный хирургический стационар На реализацию проекта было направлено более 810 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: МЦ «Философия красоты и здоровья»

24 января в Перми начал работу хирургический стационар медицинского центра «Философия красоты и здоровья» (входит в ГК «Медскан»). В новом корпусе, построенном и оборудованном по международным стандартам, будет работать команда высококлассных хирургов.

В открытии стационара приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, акционер и основатель ГК «Медскан» Евгений Туголуков, генеральный директор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин, руководители департаментов краевой и муниципальной администрации, представители бизнеса.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что для Пермского края один из важных приоритетов — развитие системы здравоохранения. Поэтому значительные средства бюджета вкладываются в строительство, ремонт и благоустройство медучреждений. Помимо этого, в Прикамье создаются условия для привлечения медицинских кадров и повышения их квалификации.

Новый хирургический стационар — масштабный проект в негосударственном сегменте здравоохранения Пермского края, на реализацию которого было направлено более 810 млн руб.

Фото: МЦ «Философия красоты и здоровья»

На шести этажах корпуса площадью 3 тыс. кв. м размещены три операционные, которые позволяют проводить несколько операций одновременно, отделение реанимации, а также госпитальное отделение на 35 коек. Принимать и лечить пациентов будут более 50 медицинских специалистов, в числе которых высококвалифицированные хирурги с опытом работы свыше 15 лет.

Ирина Гневашева, генеральный директор Медицинского центра «Философия красоты и здоровья»:

— Круглосуточный хирургический стационар стал логичным продолжением стратегии развития медицинского центра: предоставления высокотехнологичной медицинской помощи жителям Пермского края. Теперь мы можем предложить своим пациентам все виды медицинской помощи: помимо широкого спектра диагностических исследований, консультаций врачей, мы можем проводить редкие и сложные операции, благо техническое оснащение стационара и штат высококлассных специалистов позволяют это делать.

В числе основных видов деятельности стационара — общая хирургия, травматология и ортопедия, флебология, оперативная гинекология, проктология, урология, лечение заболеваний ЛОР-органов, пластическая хирургия. В ближайшее время планируется получение квот в рамках ОМС, что позволит пациентам получать медицинскую помощь по полису.

Денис Панюшкин, заместитель главного врача по хирургии Медицинского центра «Философия красоты и здоровья»:

— Уникальность нашего стационара состоит в том, что это самый большой круглосуточный хирургический стационар среди частных медицинских центров, оснащённый своим отделением реанимации, анестезиологией, интенсивной терапией и укомплектованный по последнему слову медицинской техники.

Основным финансовым партнёром строительства, начавшегося в 2023 году, стал Сбербанк.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

— Новый хирургический корпус центра «Философия красоты и здоровья», оснащённый по последнему слову техники и обеспечивающий пациентам комфортные условия пребывания, позволит жителям Пермского края получать медицинскую помощь, соответствующую самым высоким стандартам. Вместе мы созидаем будущее, где здоровье и благополучие людей находятся на первом месте.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лицензия номер: Л041-01167-59/00383388



АО «МЦ "ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" ИНН 5906064411

Реклама. АО "МЦ "Философия Красоты и Здоровья". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gF3hbPkfEwvdumq6LVZHyTh5PHDj4A5f12gL2f73v119Kih5i

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.