В Перми на торги выставлено недостроенное здание под индивидуальный жилой дом Аукцион пройдёт в марте Поделиться Твитнуть

На аукцион выставлен недостроенный жилой дом по ул. Восходящей, 13 в Мотовилихинском районе Перми. Этот объект незавершённого строительства находится на земельном участке, принадлежащем муниципалитету, и предложение о реализации сделано по судебному решению. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Степень готовности строения составляет 20%. Проектируемая площадь застройки равна 189,9 кв. м, а размер участка — 1028,9 кв. м. В соответствии с городскими правилами землепользования и застройки, данная территория находится в зоне ИЖЗ городского типа (Ж-4).

Участвовать в аукционе могут как физические, так и юридические лица. Потенциальные покупатели имеют возможность осмотреть объект в любое время. Торги запланированы на 4 марта 2025 года.

Подробная информация о торгах доступна в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми.

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