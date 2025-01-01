Администрацию Пермского округа уличили в нарушении закона о конкуренции Чиновники предоставили преимущество одной организации Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Как сообщили в Пермском УФАС, администрация Пермского округа ограничила конкуренцию при отборе получателя субсидии из муниципального бюджета. По данным ведомства, с 2023 по 2024 год местные чиновники предоставили МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» субсидию из бюджета на возмещение затрат по содержанию объектов ЖКХ, которые находятся в муниципальной собственности.

При этом установленному органами власти критерию — наличие объектов коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения — соответствовала лишь одна организация. Это было муниципальное предприятие «Энергоснабжение Пермского муниципального округа».

Однако, согласно законодательству, субсидию могли получить и другие работающие на рынке тепло-, водоснабжения и водоотведения компании, у которых в собственности, аренде или концессии есть объекты коммунальной инфраструктуры.

В связи с этим пермские антимонопольщики пришли к выводу, что администрация Пермского МО создала преимущества для одной организаций и ограничила возможности другим. А это противоречит антимонопольному законодательству. В действиях администрации ведомство нашло признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Чиновникам выдали предупреждение о необходимости изменить критерии отбора получателя субсидии и не создавать преимущества конкретному участнику товарного рынка.

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