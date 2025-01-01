В Перми выступит Омский камерный оркестр Концерт станет частью культурного обмена между двумя Молодёжными столицами Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

29 января на сцене Пермской краевой филармонии оркестр даст концерт (6+), который станет важной частью культурного обмена между Омском и Пермью — Молодёжными столицами 2025 года. В рамках этого статуса оба города будут работать над проектами, способствующими вовлечению молодёжи в культурную жизнь и созданию условий для её самовыражения.

Для пермской публики оркестр представит нестандартный проект, в котором классика соединится с рок-музыкой.

Рок-хиты и шедевры классики прозвучат в уникальных авторских аранжировках для струнного оркестра и рок-группы. В концерте примут участие Вячеслав Пантелеев (электрогитара), Максим Холод (бас-гитара) и Станислав Сезонов (ударные).

В программе концерта — классические композиторы и известные рок-музыканты: Антонио Вивальди и Metallica, Иоганн Себастьян Бах и Queen, Никколо Паганини и Nirvana, Эдвард Григ и Scorpions, Мусоргский и Deep Purple. Программу дополнят легендарные отечественные хиты современности — «Всё идёт по плану» Егора Летова и «Я свободен» Валерия Кипелова.

Омский камерный оркестр основан в 1991 году заслуженным работником культуры России Вениамином Ренкончинским. Оркестр вырос из камерного коллектива музыкантов Омского симфонического оркестра. Большую роль в становлении камерного оркестра сыграло сотрудничество с московским дирижёром Юрием Николаевским — великолепным стилистом и классики, и современной музыки.

В составе оркестра: 13 скрипок, 4 альта, 4 виолончели и 2 контрабаса. Для исполнения музыки разных эпох и стилей привлекаются музыканты, играющие на духовых, ударных и клавишных инструментах. В 2011 году оркестр завоевал диплом I степени на IV Международном конкурсе-фестивале Libertango в Барнауле.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

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