Алёна Бронникова Кировский молкомбинат разместит в Перми склад для хранения молочной продукции Предприятие набирает сотрудников Поделиться Твитнуть

ЗАО «Кировский молочный комбинат» обратилось в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми с просьбой предоставить условно разрешённый вид использования земельного участка в Дзержинском районе «склад (6.9)» в зоне деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах (Ц-3).

Речь идёт об участке по ул. Барамзиной, 1. По данным кадастровой карты, его площадь составляет 3,7 тыс. кв. м, разрешённое использование — под транспорт. Заявление было рассмотрено и поддержано на заседании комиссии 24 января.

«В границах земельного участка расположено одноэтажное здание склада. Кроме того, в рамках реконструкции ул. Строителей и ул. Барамзиной поручено согласование по примыканию. Заявителем в рамках реконструкции будут отработаны фасадные решения», — рассказала секретарь комиссии Виктория Бабушкина.

Как рассказали представители кировского предприятия «Новому компаньону», существующее на данном участке здание планируется капитально отремонтировать и установить в нём холодильные камеры. Здесь будет оборудован склад для временного хранения молочных продуктов, которые будут поставляться в Пермь. Размещение производственных цехов в Прикамье в данный момент не планируется.

На сайте «Зарплата.ру» организация разместила вакансии по данному адресу в Перми: заведующий складом и кладовщик. Соискателям предлагается полная занятость и зарплата от 60 тыс. руб.

По данным официального сайта, предприятие является одним из крупнейших производителей молока в стране. Может принимать на переработку до 400 тонн молока в сутки, выпускает около 80 наименований молочных продуктов под торговой маркой «Вятушка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.