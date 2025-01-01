В 2024 году в Перми детям-сиротам предоставили 174 квартиры Приобрести жильё они могут с помощью жилищного сертификата Поделиться Твитнуть

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Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, с начала 2024 года для детей-сирот было приобретено 160 квартир. Ещё три квартиры передали детям-сиротам в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) по инициативе правообладателей. Помимо этого, 10 квартир были направлены администрации Перми для передачи сиротам в качестве пожертвования, их уже получили новые жильцы. Также одному из детей-сирот предоставили освободившуюся муниципальную квартиру.

В мэрии пояснили, что все квартиры, которые предоставили детям-сиротам, пригодны для проживания и безопасны. Для этой категории граждан закупают не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м.

Приобрести собственное жильё дети сироты могут с помощью жилищного сертификата, который предоставляет краевой минсоц. Всего по итогам 2024 года 109 человек получили такой сертификат, а 98 человек уже реализовали своё право на жильё.

Всего в бюджете Пермского края на 2024 год на предоставление выплат на приобретение жилья для сирот было предусмотрено 767,2 млн руб.

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