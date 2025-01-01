Алёна Бронникова В минтрансе назвали причину сокращения в Перми числа автобусов №108 до аэропорта Расписание движения решили сделать сезонным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сократится количество автобусов № 108, следующих из центра города в аэропорт. ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края», подведомственное краевому минтрансу, заключило новый контракт с перевозчиком.

Как сообщает 59.ru, рейсы будет продолжать выполнять принадлежащее властям автопредприятие «Индустрия транспорта Пермского края» («ИнТранс»). По новым условиям, с мая по октябрь по данному маршруту будут ездить восемь автобусов, с ноября по апрель — девять, как сейчас. По будням количество рейсов сократится на 16, время ожидания увеличится на 10%.

В ведомстве изданию сообщили, что причиной сокращения стал низкий спрос транспорта. Результаты анализа за 2022-2024 годы показали снижение пассажиропотока в летний период.

«Для оптимального использования подвижного состава принято решение об установлении сезонности в расписании движения», — цитирует сайт краевой минтранс.

При этом эксперты заявляли, что ночью и летом востребованность аэропортов растёт на фоне сезона отпусков и каникул. Однако в ведомстве отметили, что прилетающие ночью не готовы к ожиданию транспорта более 15 минут, для уменьшения интервала дополнительно потребуется пять автобусов при интервале в 20 минут и три при интервале в 30 минут. Потребуется увеличение кадров, что затруднительно в условиях дефицита. Кроме того, по ночам устойчивый пассажиропоток отсутствует.

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