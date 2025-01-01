В лесах Перми обустроят новые экотропы Поделиться Твитнуть

МКУ «Пермское городское лесничество» представило свои планы по развитию городских лесов. Директор лесничества Максим Куликов рассказал представителям территориальных общественных самоуправлений о планах обновления в Перми зоны отдыха «Детские забавы» в м/р Пролетарский и организации площадки для дрессировки животных в м/р Железнодорожный. Ожидается, что проекты будут реализованы в текущем году.

Участники встречи также затронули тему будущих эколого-просветительских инициатив на обновлённых площадках.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе мэрии, в 2025 году в рамках обустройства рекреационных зон городских лесов планируется создать детскую экологическую тропу в Черняевском лесничестве, экотропу «Поэтическая» (продолжение «Пушкинского леса») в Нижне-Курьинском лесничестве, а также экологическую тропу близ Пермского военного института национальной гвардии Российской Федерации в Верхне-Курьинском лесничестве.

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