В Прикамье приставы закрыли приют для пожилых и инвалидов В заведении нашли многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья закрыли приют для пожилых людей в с. Сива, который работал с многочисленными нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, автономная НКО оказывала услуги соцобслуживания в стационарной форме для престарелых людей и инвалидов.

При этом организация не заключала договоры, а постояльцы не были обеспечены нормативной жилой площадью: часть помещений была и вовсе не пригодна для проживания. Людей там не кормили.

Пенсионерам также не предоставляли социально-медицинские услуги. В приюте не было медперсонала, а у организации - лицензии на осуществление медицинской деятельности. Помимо этого, в здании обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.

Фактически приют прекратил свою работу сразу же после возбуждения исполнительного производства. Руководитель организации находился в другом регионе России, и приставы не могли долгое время вручить ему процессуальные документы. Однако в отношении должника было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Также его предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда. В итоге он вернулся в Пермский край и ликвидировал юрлицо.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.