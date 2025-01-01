Алёна Бронникова Пермскую фабрику замороженных полуфабрикатов оштрафовали за антисанитарию Организация нарушила требования ветеринарного законодательства Поделиться Твитнуть

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели в декабре внеплановую проверку на пермской фабрике замороженных полуфабрикатов «Запросто» и нашли нарушения ветеринарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Были обнаружены плесень над окном вдоль стены, пыль на вентиляционной трубе, немаркированные ёмкости, ржавчина на холодильниках, а также на мясорубке и мешалке с отсутствием верхнего слоя краски, что не позволяет мыть и полностью дезинфицировать материалы. В производственных помещениях не установлены защитные сетки от насекомых. По данным системы «Меркурий», с августа по декабрь было установлено несоответствие сырья типу продукции.

В связи с этим ведомство привлекло ООО «ФЗП «Запросто» к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Организации назначено наказание в виде штрафа, выдано два предписания для устранения нарушений.

ФЗП «Запросто» осуществляет деятельность по приготовлению и хранению пищевой продукции в Перми. По данным checko.ru, ООО было зарегистрировано в марте 2023 года для производства продукции из мяса убойных животных и птицы. Уставный капитал — 819 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 9,4 млн руб., прибыль — 169 тыс. руб. Директор предприятия — Наталья Матасова, учредитель — Ксения Норина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.