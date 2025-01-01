Алёна Бронникова Пермский край вошёл в топ-10 рейтинга здорового питания Прикамцы питаются лучше жителей Москвы Поделиться Твитнуть

Пермский край вошёл в топ-10 рейтинга здорового питания, составленного исследовательской платформой «Если быть точным». Согласно представленным данным, регион оказался на седьмом месте в общероссийском рейтинге по сбалансированности питания.

Эксперты проанализировали, достаточно ли в рационе жителей каждого региона овощей, фруктов, молока и мяса и не слишком ли много соли, жира и сахара. Результаты анализа показали, что питание разных частях страны сильно отличается, однако в целом рацион большинства регионов далёк от идеала эталона и содержит большое количество сахара, соли и жира.

Пермский край набрал 67 баллов. Жители потребляют 37,3% энергии из жиров (норма 30%), 12,6% — из сахара (норма 10%), суточное потребление соли составило 2,6 г/1000 ккал (рекомендуется 5 г).

Лидерами рейтинга стали Дагестан (72 балла), Чувашия (69 баллов) и Севастополь (68 баллов). Отмечается, что жители этих субъектов потребляют мало насыщенных жиров и животного жира, при этом питание у них сбалансированное, разнообразное, с потреблением мяса в умеренных количествах.

Низкая выраженность проблемы наблюдается также в Чечне, Самарской области, Санкт-Петербурге и Прикамье. Москва заняла восьмое место, набрав 66 баллов, однако эксперты включили её в число регионов с проблемой, «выраженной ниже среднего».

Самой нездоровой оказалась диета в Мордовии (49 баллов), где больше всего потребляют соль и сахар. Также среди аутсайдеров с высокой выраженностью проблемы Карелия, Ивановская область, Бурятия и Забайкальский край. Соседняя с Прикамьем Свердловская область заняла 69 место в рейтинге («проблема, выраженная выше среднего»).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.