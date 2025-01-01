Председатель СК России поручил разобраться с дракой в пермском лицее О происшествии стало известно благодаря социальным сетям Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о противоправных действиях группы подростков в одном из лицеев Перми. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.

21 января нынешнего года в результате конфликта несколько подростков избили своего сверстника в одном из лицеев Перми. Руководство образовательного учреждения пыталось скрыть произошедшее от общественности, однако информация появилась в социальных сетях.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю по была начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по её итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.





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