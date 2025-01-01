Биатлонист Даниил Усов из Пермского края победил в большом масс-старте в Дёмино В десятку лучших вошёл Иван Колотов из Прикамья Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В воскресенье, 26 января, в Дёмино (Ярославская обл.) в рамках пятого этапа Кубка России-2024/25 по биатлону состоялся большой мужской масс-старт на 15 км.

Победителем гонки стал Даниил Усов из Пермского края, преодолевший дистанцию за 36 минут 39,5 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Второе место занял Евгений Сидоров из Красноярска с отставанием 2,1 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Бектуганов, один раз промахнувшийся на стрельбище (+4,3 минуты).

В ТОП-10 вошёл ещё один прикамский биатлонист — Иван Колотов. Он финишировал девятым.

Кубок России. Пятый этап. Дёмино. Большой масс-старт. Мужчины

1. Даниил Усов

2. Евгений Сидоров

3. Александр Бектуганов

4. Эдуард Латыпов

5. Кирилл Бажин

6. Ильназ Мухамедзянов

7. Антон Бабиков

8. Никита Поршнев

9. Иван Колотов

10. Кирилл Стрельцов





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