Новостройки в Перми за месяц подорожали на 3,4 % Средняя цена одного квадратного метра выросла на 5 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость новостроек в Перми в январе выросла на 3,4 %: со 148,4 тыс. руб. до 153,4 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на подсчеты «ЦИАН.Аналитика». В целом за год стоимость первичной недвижимости в Перми выросла на 15% (в январе 2024 года она составляла 133 тыс. руб. за кв. м.)

В январе 2025 года стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 180,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,5% за месяц. Динамику обеспечила относительно высокая активность покупателей в конце года и сокращение нового бюджетного предложения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что за 2024 год новостройки в Перми выросли в цене на 13 %. Кроме того, сообщалось, что готовые частные дома в Прикамье в среднем дороже трёхкомнатных квартир всего на 14 %.

В ближайшей перспективе аналитики прогнозируют стагнацию цен на новостройки, пишет «Ъ».

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