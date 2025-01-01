Под Пермью после столкновения с фурой легковому автомобилю оторвало крышу Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В результате столкновения с грузовиком на ш. Космонавтов вечером 25 января у легкового автомобиля оторвало крышу. Местные телеграм-каналы и группы ВКонтакте публикуют фотографии и видео последствий этого серьёзного происшествия.

Инцидент произошёл у д. Хмели Пермского муниципального округа. Автомобили двигались в попутном направлении к аэропорту Большое Савино.

На кадрах можно увидеть разбитый автомобиль, у которого практически полностью отсутствует крыша, а рядом стоит фура. Некоторые комментаторы к постам винят в произошедшем водителя большегруза, другие считают, что не прав был водитель легковушки.

На месте происшествия работают сотрудники Главного управления МВД по Пермскому краю. О причинах ДТП и пострадавших официальной информации пока нет.

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