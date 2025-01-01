Два десятка домов в центре Перми останутся без воды 26 января И ещё 70 на следующей неделе в разных районах Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

По информации ООО «Новогор-Прикамье», с 09:30 до 19:30 26 января в связи с ремонтными работами по Комсомольскому проспекту, 41 и 44 в Свердловском районе Перми запланировано отключение водоснабжения в двух десятках домов.

Так, краны пересохнут по ул. Краснова, 1, 1а, 1б, ½, 23, 24, 24 лит. Д, 24б, 24 к. 1, 25, 26, 28, 29, 29а, 30, 32, 34; по ул. Г. Звезда, 33, 35; по ул. Пушкина, 84, а также в домах №37, 37а, 41, 43, 44, 44а, 45 по Комсомольскому проспекту.

«Рекомендуем сделать запас воды. Уточнить информацию по отключению можно по тел. 2-100-680», — проинформировали горожан в ООО «Новогор-Прикамье».

Также коммунальный оператор разместил информацию об отключении воды в 70 домах краевого центра на неделе с 27 января по 2 февраля:

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