Скончался один из самых титулованных тренеров Прикамья Геннадий Дылдин Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Ушёл из жизни один из самых титулованных наставников Пермского края, Заслуженный тренер РСФСР по боксу, Мастер спорта СССР, Отличник физической культуры и дважды обладатель Кубка СССР Геннадий Дылдин. Об этом сообщили в минспорта региона и от всей спортивной общественности Пермского края выразили глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Дылдина.

«Это человек, явивший собой целую эпоху не только в Пермском, но и российском боксе, — говорится в информации. — В числе воспитанников Геннадия Дылдина спортсмены-международники Геннадий Сакулин, Владимир Горбунов, Вячеслав Шарапов; чемпион Европы Михаил Гала; и конечно же легенда пермского бокса Василий Соломин».

В ноябре 2024 года Геннадию Дылдину исполнилось 80 лет.

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