Скончался один из самых титулованных тренеров Прикамья Геннадий Дылдин
Ушёл из жизни один из самых титулованных наставников Пермского края, Заслуженный тренер РСФСР по боксу, Мастер спорта СССР, Отличник физической культуры и дважды обладатель Кубка СССР Геннадий Дылдин. Об этом сообщили в минспорта региона и от всей спортивной общественности Пермского края выразили глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Дылдина.
«Это человек, явивший собой целую эпоху не только в Пермском, но и российском боксе, — говорится в информации. — В числе воспитанников Геннадия Дылдина спортсмены-международники Геннадий Сакулин, Владимир Горбунов, Вячеслав Шарапов; чемпион Европы Михаил Гала; и конечно же легенда пермского бокса Василий Соломин».
В ноябре 2024 года Геннадию Дылдину исполнилось 80 лет.
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