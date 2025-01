В кинотеатрах Перми стартует показ трилогии «Властелин колец» Поделиться Твитнуть

Пермские кинотеатры анонсировали показ культовой трилогии «Властелин колец» (12+) в январе 2025 года. Об этом пишет «Текст».





Фильмы будут показывать в рамках «предсеансового обслуживания», формально билеты будут продаваться только на дополнительные сеансы с легальными фильмами.





В декабре 2024 года таким образом на большом экране в Перми уже показывали фильмы про Гарри Поттера.





Кинотрилогия «Властелин колец» — снятая режиссёром Питером Джексоном серия из связанных единым сюжетом кинофильмов, представляющая собой экранизацию одноимённого романа Дж. Р. Р. Толкина. В трилогию входят фильмы: «Властелин колец: Братство Кольца» (англ. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring), он вышел на экраны в 2001 году, «Властелин колец: Две крепости» (англ. The Lord of the Rings: The Two Towers), был впервые показан в 2002 году, «Властелин колец: Возвращение короля» (англ. The Lord of the Rings: The Return of the King) в 2003 году.





Первый фильм трилогии был удостоен 17 «Оскаров».

