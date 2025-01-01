Аренда комнат в Перми за год подорожала на 27% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последний год в России аренда комнат увеличилась в цене чуть меньше, чем аренда однокомнатных квартир, но значительно больше, чем двухкомнатных. Об этом пишет федеральный портал «Мир квартир», который оценил изменения цен в 70 крупных российских городах. Съём жилья покомнатно по-прежнему востребован студентами, трудовыми мигрантами и другими менее обеспеченными гражданами.

Арендные ставки на комнаты возросли во всех городах. Наибольший рост наблюдается в Вологде (+66,7%), Курске (+63,7%) и Кургане (+54,1%). Наименьший прирост цен зафиксирован в Новокузнецке (+3,3%), Орле (+4,4%) и Сургуте (+6,7%).

В Перми аренда комнат возросла за год на 26,8%, составив 11 768 руб. в месяц. В среднем по России рост цен достиг 27,7%, а средняя стоимость аренды составляет 12 108 руб. в месяц.

Самые высокие цены на комнаты, помимо столиц, зафиксированы в Якутске (21 425 руб./мес.), Сочи (18 060 руб./мес.) и Хабаровске (17 544 руб./мес.). Самые доступные варианты находятся в Пензе (8300 руб./мес.), Нижнем Тагиле (8527 руб./мес.) и Саранске (8604 руб./мес.).

В прошлом году в 18 из 70 городов можно было найти комнаты по цене до 8 тыс. руб./мес., сейчас таких предложений нет. В этом году ставки будут подрастать ещё, так как в комнаты переселяются те, кто не может «потянуть» выросшую плату за квартиру, считает Павел Луценко, гендиректор портала «Мир квартир».

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