Пострадавшего в автоаварии грудного ребёнка из Березников доставят в Пермь Поделиться Твитнуть

Грудной ребёнок, получивший серьёзные травмы в результате ДТП в Березниках 24 января, будет отправлен в Пермь, сообщили в минздраве Пермского края сайту perm.aif.ru.

По информации местных жителей, в аварии, которая случилась около 18.00 в районе БПКРУ-4, пострадали три человека: трёхмесячный ребёнок, его мать и ещё один взрослый. Подруга матери рассказала, что все нуждаются в хирургической помощи и находятся в медицинском учреждении.

Вечером 24 января она сообщила, что ищет хирургов, готовых сделать операции. По её словам, раненые не транспортабельны.

В министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что реанимационная бригада из краевого центра перевезёт пострадавшего ребёнка в Пермь.

«Проведена консультация с главным детским нейрохирургом Пермского края. Принято решение о переводе ребёнка в Пермь бригадой экстренной консультативной скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

В МВД по региону об обстоятельствах аварии пока не сообщали.

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