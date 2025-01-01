Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти рабочего на предприятии в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту гибели рабочего на одном из предприятий Соликамска. Они ищут признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что днём 23 января 2025 года резчик бумаги одного из заводов, нарушив правила техники безопасности, зашёл за ограждение в зону работы автоматического приёмника рулонов бумаги. В результате он оказался зажат между приёмником и рулоном, получив травмы, приведшие к его смерти на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят осмотр места ЧП, изымают документацию, опрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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