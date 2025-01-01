Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти рабочего на предприятии в Прикамье
Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту гибели рабочего на одном из предприятий Соликамска. Они ищут признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба следкома.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что днём 23 января 2025 года резчик бумаги одного из заводов, нарушив правила техники безопасности, зашёл за ограждение в зону работы автоматического приёмника рулонов бумаги. В результате он оказался зажат между приёмником и рулоном, получив травмы, приведшие к его смерти на месте происшествия.
В настоящее время следователи проводят осмотр места ЧП, изымают документацию, опрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.