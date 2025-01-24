В ДТП с большегрузом в Карагайском округе погибли два человека Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

Смертельное ДТП произошло на территории Карагайского муниципального округа 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Известно, что около 16:00 на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь в направлении краевой столицы двигался автомобиль «Лада Ларгус». На 39 км трассе он столкнулся большегрузом «Ситрак». Затем последний стал разворачиваться. Итог — погибли две пассажирки легкового авто.

Водитель и еще два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, травмы получил водитель грузового автомобиля.





Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.









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