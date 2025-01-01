В выходные в Перми усилят контроль за соблюдением ПДД Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года на территории Перми зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Перми.

В ведомстве напомнили, что такое нарушение влечёт за собой административный штраф 45 тыс. руб., а также лишение водительских прав на 1,5-2 года. В случае повторного нарушения может наступить уголовная ответственность сроком до 2 лет.

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением. В частности, особое внимание уделят выявлению пьяных водителей.









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