В Пермском крае на 32,5% снизилась выдача кредитных карт В целом выдача кредитных карт сокращается вот уже более полугода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 32,5% снизилась выдача кредитных карт в 4 квартале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Так, за этот период в регионе было выдано 85,5 тыс. кредитных карт, в то время как за третий квартал — 126,7 тыс. С таким показателем край входит в топ-30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования, занимая 14-е место.





Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, выдача кредитных карт сокращается вот уже более полугода. Эта тенденция связана с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора, направленной на охлаждение кредитного рынка. Кроме этого, влияет ограничение ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.