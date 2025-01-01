В Губахе прошла традиционная акция «День донора» Содействие в организации оказало местное отделение «Единой России» Поделиться Твитнуть

Донорский марафон состоялся с 20 по 22 января на площадке МАУ Дом культуры «Энергетик» при поддержке ГБПОУ «Уральский медицинский колледж».

За три дня работы специалистами Пермской краевой станции переливания крови было принято более 350 человек, к донации (добровольной сдаче крови) допустили только 312.

Местное отделение «Единой России» Губахинского округа давно сотрудничает с мобильной станцией, оказывая содействие в организации акции в Губахе и проводя предварительную запись желающих сдать кровь.

Местные единороссы и сторонники партии принимают в акции самое активное участие. В этом году к ним присоединились ветеран боевых действий в Чечне Юрий Пермяков, член военно-спортивного объединения «Центавр» Данил Кащеев, а также работники учреждений и предприятий, молодёжь, неравнодушные жители Губахинского округа.

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