В Пермском крае издана брошюра по защите от кибермошенников Памятка распространяется бесплатно через МФЦ, Почту России и ТОСы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в регионе выпущена брошюра «Защити себя и своих близких от кибермошенников». В ней рассказывается о наиболее распространённых мошеннических схемах и способах защиты персональных данных, а также о том, как действовать и куда обращаться человеку, если он стал жертвой злоумышленников.

На последней странице буклета есть QR-код, направляющий на портал «Госуслуги». В новом разделе по кибербезопасности доступен тест, пройдя который можно узнать, насколько хорошо пользователь умеет распознавать уловки кибер-преступников.

По статистике Банка России, 66% всех мошеннических действий приходится на жителей старше 40 лет. Поэтому памятка распространяется бесплатно через МФЦ, Почту России, территориальные общественные самоуправления. Также её можно скачать во вложении. К распространению брошюры присоединился и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова, сотрудники которого напоминают пациентам о том, что нужно не терять бдительность и не сообщать личные данные неизвестным лицам.

В минсвязи региона напоминают, что в случае взлома учётной записи на «Госуслугах» восстановить доступ к аккаунту помогают сотрудники центров «Мои документы». Для этого необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ с паспортом и СНИЛС.





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