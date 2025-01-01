За год пермяки более 860 тысяч раз пополнили проездные Наличной оплатой проезда воспользовались 2,27% пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми отчитались об итогах по оплате проезда пассажиров за 2024 год.

В минувшем году жители краевой столицы пополнили свои проездные 865,5 тыс. раз. Этот показатель выше уровня 2023 года: тогда пассажиры пополнили их 816,7 тыс. раз.

Как отмечают в дептрансе, в 2024 году пермяки купили 291 тыс. гражданских и 574,4 тыс. льготных проездных. Наиболее популярными в двух категориях остались проездные билеты на один месяц. Приобрести проездной на 12 месяцев в 2024 году решились 4173 пассажира (в 2023 году таких было значительно меньше: 3282).

В 2024 году пассажиры пермского общественного транспорта зарегистрировали свои поездки 183,7 млн раз (на 2,1 млн выше показателя 2023 года). В департаменте отмечают, что самым непопулярным способом оплаты снова оказались наличные деньги. Количество оплат сократилось с 5,69 до 2,27%. Кроме того, непопулярной стала и пересадка со скидкой. В частности, от общего процента поездок таких было 1,25%.

В структуре безналичной оплаты почти половина, 48,1%, пришлась на банковские карты, а до 34,07% увеличилось число поездок по физическим транспортным картам (в том числе проездным). Помимо этого, 8,08% пришлось на оплату через приложение «Транспортная карта Пермь», а 8,04% — на поездки по электронному социальному проездному.

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