В Прикамье ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона Изъято почти 12 кг наркотика Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого управления МВД, в сотрудничестве с коллегами из ГУНК МВД России и при поддержке Росгвардии, задержали жителя Свердловской области, подозреваемого в попытке реализовать крупную партию запрещённых веществ, об этом сообщили в пресс-службе пермского полицейского главка.

Установлено, что фигурант оборудовал тайники с синтетическим наркотиком в Березниковском округе Прикамья. В ходе осмотра места происшествия оперативники нашли пакеты с несколькими свёртками мефедрона общей массой 11,8 кг.

Полицейские также выяснили, что наркотик, готовившийся к сбыту, был произведён в лаборатории, расположенной в небольшой деревне недалеко от Березников. Оперативники задержали двоих жителей Подмосковья — 1995 и 1981 г.р., которые организовали кустарное производство синтетических веществ в заброшенном промышленном здании, оборудованном видеонаблюдением. Один из задержанных попытался скрыться под крышей, но был пойман. В ходе обысков были обнаружены реакторы, лабораторная посуда и около 2 тонн прекурсоров, а также почти 8,5 кг мефедрона.

Следственными органами ОМВД России по Березниковскому округу возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

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