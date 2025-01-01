Работник фабрики Гознак в Пермском крае получил тяжёлую травму Поделиться Твитнуть

фото с сайта kbf.goznak.ru

Государственная трудовая инспекция Пермского края проводит расследование инцидента, произошедшего 15 января 2025 года с работником филиала АО «Гознак» — Краснокамской бумажной фабрики.

Установлено, что 66-летний электромонтёр охранно-пожарной сигнализации VI разряда получил травму во время проверки зоны прокладки кабеля. Его левая нога попала между отбойником и приставной тумбой.

Согласно медицинской экспертизе, у пострадавшего диагностированы закрытый поперечный перелом левого бедра со смещением, закрытый перелом пяточной кости с левой стороны со смещением, а также неосложнённый компрессионный перелом позвонка.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и должностные лица работодателя.

В случае выявления нарушений норм трудового законодательства будут приняты административные меры. Документы, собранные в процессе расследования ЧП на производстве, также будут переданы в соответствующие органы для возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц.

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