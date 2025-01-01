На Компросе в Перми вырубят сухие и аварийные деревья
Власти обещают компенсационные посадки
В Ленинском районе Перми в течение 2025 года планируется заменить сухие и аварийные деревья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми сообщили, что в центре города часть деревьев находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют угрозу пешеходам. В связи с этим их будут убирать. Работы пройдут по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырской до ул. Пушкина.
Кроме того, сотрудники управления по экологии и природопользованию во время комиссионного обследования зелёных насаждений на ул. Петропавловской обнаружили 36 аварийных деревьев. Проверка проходила совместно с представителем ТОС «Слудская горка». Все запланированные к сносу деревья отметили красной краской.
Одновременно с вырубкой чиновники обещают компенсационные посадки. Их проведут весной и осенью этого года.
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