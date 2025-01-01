Пермячка через суд взыскала 85 тысяч рублей за укусы собаки Из-за травмы рука женщины стала терять чувствительность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские приставы взыскали компенсацию за моральный вред из-за укуса собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Кировском районе Перми две собачницы не смогли уследить за своими питомцами, между собаками завязалась драка. Женщины попытались разнять животных, в итоге одна из собак укусила владелицу своего соперника.

У пермячки были раны на руке и ноге. Помимо этого, она сильно упала. Уже дома женщина поняла, что травмы серьёзные и без помощи не обойтись. На скорой её увезли в травмпункт, там ей наложили швы. Месяц она была на больничном, помимо этого, ей потребовался курс массажа, так как рука стала терять чувствительность. Из-за этого женщина обратилась в суд.

По решению суда ответчица должна выплатить компенсацию в 70 тыс. руб. и затраты на лечение в 15 тыс. руб. Приставы уведомили её о возбуждении исполнительного производства. После перечисления денежных средств взыскательнице исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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