В Прикамье за незаконную рубку леса с фирмы взыскали более 13 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в Горнозаводском округе по иску прокурора суд взыскал с арендатора лесного участка и лесозаготовителя более 13 млн руб. В эту сумму надзорное ведомство оценило ущерб, причинённый незаконной рубкой.

Во время проверки выяснилось, что краевое минприроды и коммерческая организация заключили договор аренды лесного участка для заготовки древесины.

Арендатор привлёк для работ подрядную организацию, которая заготавливала древесину летом, преимущественно в ночное время, так как днём стояла жаркая погода. В итоге работники вышли за границы отведённой делянки и незаконно нарубили деревья объёмом более 900 куб. м.

После того как это выяснилось, прокурор направил в суд иск о солидарном взыскании с арендатора лесного участка и лесозаготовителя причинённый ущерб, который оценили в сумму более 13 млн руб.

Суд удовлетворил требования прокурора.

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