Жители Прикамья стали меньше использовать вычет на приобретение жилья В 2024 году число получателей сократилось на 2 тысячи человек Поделиться Твитнуть

В прошлом году налоговые органы зафиксировали снижение количества обращений жителей Пермского края за налоговыми вычетами: они составили 138 тыс. (в 2023 году было 140 тыс.). В то же время объём возвращённых по ним средств вырос до 6,8 млрд руб. (было 6,5 млрд руб.).

Как сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на Управление ФНС по Пермскому краю, прикамцы стали реже обращаться с заявлениями на возврат НДФЛ в связи с приобретением жилья и уплатой процентов на приобретение недвижимости. В налоговом органе отмечают, что более 14 тыс. человек в 2024 году воспользовались имущественным вычетом в упрощённом порядке.

Главной причиной снижения обращений за вычетом могла стать отмена льготной ипотеки: квартиры покупали меньше. В числе других возможных факторов — отток населения и финансовая безграмотность, считает кандидат экономических наук, доцент НИУ «Высшая школа экономики» в Перми Елена Лавренчук.

В налоговой службе по Пермскому краю отмечают, что в прошлом году ещё 127 тыс. жителей региона воспользовались социальным налоговым вычетом. Это деньги, которые можно вернуть, например, за лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги или страхование. По этому вычету сумма достигла 1 млрд руб. Для сравнения: в 2023 году было возвращено 830 млн руб.

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