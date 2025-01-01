Почти 2 тысячи жителей Прикамья получили помощь в новом офтальмологическом центре Он работает с осени прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В новом офтальмологическом центре уже более 2 тыс. жителей региона прошли бесплатную проверку зрения и смогли получить квалифицированное лечение. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Центр открылся ещё в сентябре прошлого года и работает на базе консультативно-диагностического отделения Городской клинической больницы № 3. Пациенты, у которых есть с проблемы со зрением, могут получить в нём расширенную диагностику, а также лазерное хирургическое вмешательство.

Как рассказала главный внештатный офтальмолог краевого минздрава Вероника Бусырева, открытие медучреждения значительно улучшило доступность узкопрофильной помощи для прикамцев, у которых есть заболевания глаз. Это произошло на фоне увеличения случаев глаукомы и патологии сетчатки у жителей региона. Поэтому важна ранняя диагностики заболеваний и своевременное лечение. Это поможет предотвратить необратимые последствия, в том числе потерю зрения.

В больнице № 3, которую выбрали в качестве базы для нового центра, уже оказываются услуги поликлиники и многопрофильного стационара. Сейчас здесь можно получить полный спектр офтальмологической помощи, начиная консультацией и заканчивая хирургическим лечением.

Новый центр работает в специальном крыле здания поликлиники по ул. Серпуховской, 11. Приём ведут два опытных офтальмолога. В учреждении есть современное оборудование: оптический когерентный томограф и лазерные аппараты для амбулаторных операций. Кроме того, Центр ориентирован и на пожилых пациентов, которые часто страдают от глаукомы, вторичной катаракты и заболеваний сетчатки. Эти заболевания требуют сложной диагностики и специализированного лечения.

Ранее жители Пермского края могли проходить комплексную диагностику по полису ОМС лишь в Пермской краевой клинической больнице. Это приводило к длинным очередям и к задержке в лечении болезни. Теперь в новом центре люди могут пройти полную диагностику за одно посещение, а если есть необходимость, то сразу получить лазерное лечение.

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