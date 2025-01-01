Вице-премьер Правительства РФ и Дмитрий Махонин обсудили развитие науки, образования и молодёжной политики Дмитрий Чернышенко оценил успехи Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко встретился с главой Прикамья Дмитрием Махониным. В ходе рабочей встречи они обсудили вопросы науки, образования, молодёжной политики, спорта и туризма. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Чернышенко, Пермский край активно вовлечён в развитие науки и образования. В январе Минобрнауки России и краевое правительство подписали соглашение о взаимодействии. На основе паритетного финансирования до 2027 года отремонтируют пять общежитий трёх федеральных вузов: Пермского государственного университета, Пермского политехнического университета и Пермского государственного аграрно-технологического университета.

«Одним из важных направлений национального проекта «Молодёжь и дети» является создание комфортных условий для жизни, учёбы и развития обучающихся. По поручению президента России Владимира Путина по всей стране будет отремонтировано порядка 800 студенческих общежитий. Пермский край — первый регион России по паритетному финансированию ремонта инфраструктуры вузов, включая общежития, учебные корпуса и лаборатории», — сказал Чернышенко, отметив, что остальные российские регионы могут изучить этот опыт и применять его для развития научно-образовательного потенциала.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Кроме этого, вице-премьер отметил важность привлечения молодёжи в науку. В частности, сейчас в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения РАН больше половины научных сотрудников составляют молодые учёные. С 2019 года в центре работают 11 молодёжных лабораторий.

«Мы вошли в число первых регионов-участников национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Получили поддержку на создание линии по выпуску малоразмерных газотурбинных двигателей для БПЛА самолётного типа, производства силовых авиаконструкций, линейки электрических двигателей и конструкций из композитных материалов для беспилотников», — рассказал Махонин.

Дмитрий Чернышенко обратил внимание также на успехи федерального проекта «Профессионалитет» и строительства межвузовского кампуса в краевой столице. В этом году Пермь носит звание «Молодёжной столицы России», и это даст импульс развитию молодёжной политики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети» и поспособствует туристической привлекательности региона, сказал вице-премьер.

В предварительной программе мероприятий есть события по всем направлениям молодёжной политики. Всего в списке более 100 событий с патриотической, добровольческой, общественной, спортивной и творческой составляющими.

«Одним из флагманских станет Всероссийский форум рабочей молодёжи, который состоится в начале июля. Ребята со всей страны смогут обменяться опытом и совместно поработать над выстраиванием молодёжной политики на предприятиях», — сказал глава региона.

В туристической сфере на территории Прикамья сейчас реализуется пять инвестпроектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов, а также двух крупных инвестпроекта по созданию точек притяжения.

В спортивной отрасли Пермского края Дмитрий Чернышенко отметил высокие показатели нашего региона. В частности, по итогам 2023 года в Прикамье выяснилось, что 57,7% жителей систематически занимаются спортом, а уровень обеспеченности спортсооружениями достиг 71%. В конце года в краевой столице был открыт первый фиджитал-центр, созданный в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».

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