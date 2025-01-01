Краснокамское предприятие произвело рекордное количество бумаги и картона Комбинат «КАМА» подвел итоги 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Краснокамском картонно-бумажном комбинате «КАМА» рассказали об итогах своей деятельности в прошлом году. За это время предприятие увеличило выпуск мелованного упаковочного картона FBB на 11% (всего 237 тыс. тонн). Выпуск легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги удалось повысить на 7% (всего 89,5 тыс. тонн). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Такие высокие показатели предприятие смогло достичь благодаря улучшению показателей по скоростной эффективности и снижению внеплановых простоев оборудования.

Как рассказал гендиректор комбината Владимир Дружков, в этом году запланирована реализация большой инвестиционной программы.

«Мы продолжим работу над повышением эффективности оборудования и наращиванием производственных мощностей. Основное внимание будет уделено росту производительности КДМ-9 и цеха переработки бумаги и картона. В результате комбинат планирует выйти на производство 270 тыс. тонн картона в год», — сказал Дружков.

На сегодняшний день обеспечение технологического суверенитета является главной задачей, которую поставил президент Владимир Путин, и 8 из 19 новых нацпроектов нацелены на её решение. В этот процесс активно включён и Пермский край. На промпредприятиях региона производят конкурентоспособную продукцию, а задача регионального правительства — поддерживать её реализацию.

Отметим, ещё в 2021 году комбинат «КАМА» успешно завершил реализацию приоритетного инвестпроекта, в рамках которого на производственной площадке в Краснокамске возвели комплекс по производству белёной химико-термомеханической массы из древесины лиственных пород.

Это позволило создать более 270 рабочих мест. Краевой минпромторг передал в аренду предприятию 171 тыс. га участков лесосеки с объёмом заготовки 400,3 тыс. кубометров в год. Ожидается, что после лесоустроительных работ объём расчётной лесосеки увеличился до 911 тыс. кубометров в год.

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» входит в состав одного из лидеров лесопромышленной отрасли России — группы компаний «Свеза».

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