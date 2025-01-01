ИП в Прикамье восемь месяцев скрывал тяжёлую травму на производстве своего работника Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском краю организовала расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая, которые произошёл ещё в конце апреля прошлого года в Чайковском. Автослесарь, работавший в ИП Шадрина М.А., получил тяжёлую травму головы на производстве. Предприниматель скрывал он инспекции этот факт.

Предприятие занимается перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Работодатель только недавно направил в адрес инспекции уведомление, что 20 апреля прошлого года автослесарь, выполняя работы по ремонту автобуса на производственной площадке, получил удар пусковой рукояткой по голове.

У пострадавшего работника были диагностированы ушиб головного мозга и переломы костей черепа. Также он получил серьёзную травму правого глаза. Всё это относится к повреждениям здоровья тяжёлой степени.

Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Пострадавшего и работодателя опрашивают. Кроме этого, идёт правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника.

Работодателя могут привлечь к уголовной ответственности.

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