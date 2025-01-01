Суд в Прикамье отказался взыскивать премии с бывшего главы Чайковского Заседания шли с октября прошлого года Поделиться Твитнуть

Юрий Востриков

Константин Долгановский

Чайковский городской суд отказался удовлетворять иск городского прокурора к бывшему мэру Чайковского Юрию Вострикову. Эта информация появилась в судебной картотеке, решение было принято 17 января. На сегодня мотивировочная часть решения не подготовлена, поэтому причины отказа пока остаются неизвестными.

Как сообщает Proprem.ru, рассмотрение иска началось в октябре прошлого года. Прокуратура считает, что Востриков неправомерно, без решения городской думы, назначал себе премии и доплаты, сумма которых превышает 920 тыс. руб.

Нарушения были выявлены прокуратурой в ходе проверки работы администрации за 2021-2023 годы. В документе отмечалось, что экс-глава округа нарушил требования антикоррупционного законодательства.

По данным, имеющимся у журналистов портала, прокуратура будет подавать апелляцию на решение городского суда в Пермский краевой суд.

Юрий Востриков занимал посты мэра и главы района с перерывами с 2005 года, а в 2023 году отказался от участия в выборах, после чего администрацию возглавил Алексей Агафонов.

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