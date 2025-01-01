В Прикамье пьяный водитель напал на полицейских Мужчину приговорили к трём годам колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Барде 29-летнего мужчину признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Как установил суд, утром 10 ноября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем в с. Барда. Сотрудники ДПС потребовали его остановиться, но он проигнорировал их требования и наехал на одного из полицейских. Второй сотрудник ДПС ухватился за открытое водительское окно, но водитель продолжил движение. В итоге мужчину задержали и доставили в отдел, а позже завели на него уголовные дела.

Суд приговорил злоумышленника к трём годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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