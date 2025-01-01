На юге Прикамья простились с участником СВО Радием Акбашевым Его похоронили в Бардымском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Как сообщает администрация Бардымского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, 22 января состоялись похороны участника российской спецоперации на Украине Радия Акбашева.

Он родился 26 января 1968 года в д. Мостовая Бардымского района. После окончания Березниковской средней школы, поступил в Пермский сельскохозяйственный институт им. академика Д.Н. Прянишникова. В дальнейшем его трудовая деятельность была связана с заводом.

В декабре прошлого года мужчина подписал контракт с Министерством обороны и погиб при выполнении задач в ходе СВО. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

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