На юге Прикамья простились с участником СВО Радием Акбашевым
Его похоронили в Бардымском округе
Как сообщает администрация Бардымского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, 22 января состоялись похороны участника российской спецоперации на Украине Радия Акбашева.
Он родился 26 января 1968 года в д. Мостовая Бардымского района. После окончания Березниковской средней школы, поступил в Пермский сельскохозяйственный институт им. академика Д.Н. Прянишникова. В дальнейшем его трудовая деятельность была связана с заводом.
В декабре прошлого года мужчина подписал контракт с Министерством обороны и погиб при выполнении задач в ходе СВО. Обстоятельства его смерти не раскрываются.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.