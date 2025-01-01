Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми на финисаже выставки «Городу нужен герой» пройдёт розыгрыш сувениров Выставка о пермском зверином стиле работает до 26 января Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Центральном выставочном зале последние дни работает выставка о пермском зверином стиле «Городу нужен герой» (6 +).

26 января состоится финисаж, на котором пройдёт розыгрыш сувениров — зеркальных копий силуэтов животных с подвески-медальона IX-X вв. из Чердынского краеведческого музея, которые были использованы для оформления выставочного пространства (на фото). Каждый посетитель, купивший билет, сможет испытать удачу и вытянуть листок с призом.

До 26 января включительно на выставке будут проходить экскурсии для сборных и семейных групп. В стилизованном «кабинете ученого», посвящённом археологам ХIХ века, экскурсовод расскажет о главных научных трудах, без знания которых невозможно изучать пермский звериный стиль. В следующем зале можно рассмотреть предметы культовой металлопластики из коллекций государственного Эрмитажа, музеев Перми, Чердыни, Кудымкара и Сыктывкара, а также экспонаты из таксидермической коллекции Пермского краеведческого музея. В зале, рассказывающем о Перми второй половины ХХ века, пойдёт рассказ о деятельности краеведов, благодаря которым звериный стиль обосновался в квартирах пермяков и на улицах города. В зале современного искусства экскурсовод предложит рассмотреть работы художников, вдохновлённых древними сюжетами — Юрия Шикина, Рустама Исмагилова, Инны Роговой, Михаила Курбатова, Олега Филимонова и многих других, а также познакомиться с коллекцией искусства этнофутуризма, собранной ПРОО «Камва».

Экскурсии состоятся 23 января в 17:00, 25 января в 13:00, 15:00 и 17:00, 26 января в 13:00, 15:00 и 17:00.

Кроме того, 26 января в 12:00 и 14:00 пройдут специальные детские экскурсии «Тайны пермского звериного стиля», во время которых юные посетители выставки узнают, как и когда появился пермский звериный стиль, кто такой человеколось, кто и зачем охраняет вход в подземный мир и где сегодня можно увидеть загадочные символы древней культуры.

Выставка «Городу нужен герой», организованная Пермским краеведческим музеем, представляет подлинные предметы пермского звериного стиля из пяти музеев России — Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка и Пермского краеведческого музея, — а также архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов музеев России и Пермского края, творческих объединений и частных коллекций.





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