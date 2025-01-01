Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В фестивале Дениса Мацуева примут участие три музыканта родом из Перми Денис Мацуев и Владимир Спиваков выступят в дуэте Поделиться Твитнуть

Денис Мацуев

Пермская краевая филармония

«Новому компаньону» стала известна программа фестиваля Дениса Мацуева 2025 года (6 +), который пройдёт в Пермской филармонии 1 — 4 марта.

Фестиваль откроется «Сонатным вечером». Народный артист СССР Владимир Спиваков (скрипка) и народный артист России Денис Мацуев (фортепиано) представят произведения Иоганнеса Брамса и Сезара Франка. Премьера этой программы состоялась в Москве на вечере в честь дня рождения Спивакова.

2 и 3 марта состоятся симфонические концерты с участием Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением дирижёра Дмитрия Крюкова — молодого маэстро родом из Перми. 2 марта прозвучат произведения Людвига ван Бетховена: Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, а также Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солисты: Денис Мацуев (фортепиано), Елена Таросян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Артур Назиуллин (кларнет) и пианист-вундеркинд из Перми Лев Бакиров.

Солистами 3 марта станут Денис Мацуев (фортепиано), Павел Милюков (скрипка), Валентина Феденёва (сопрано), Лев Бакиров (фортепиано) и четырнадцатилетний пианист Елисей Мысин. В программе: Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова и Концерт для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка.

На закрытии фестиваля состоится сольный вечер Дениса Мацуева.

Фестиваль Дениса Мацуева пройдёт в Перми уже в 15-й раз. Билеты поступят в широкую продажу 24 января, цена билета — от 1500 руб.





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