Четвёртый конкурс «Лидер Пермского края» пройдёт в 2025 году в новом формате Награждения победителей будут приурочены к профессиональным праздникам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ежегодный региональный конкурс «Лидер Пермского края» (16+) пройдёт в 2025 году в четвёртый раз. Организаторы проекта приняли решение изменить формат. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, процесс определения победителей по отдельным номинациям будет проходить теперь в течение всего года. Награждения приурочат к профессиональным праздникам в соответствующих направлениях.

Помимо этого, было решено разделить категорию «Социальная и общественная деятельность» на две новые: «Патриотизм и добровольчество» и «Социальная поддержка и благотворительность», а номинации «Энергетика» и «ЖКХ» объединить в одну — «Жилищно-коммунальное хозяйство».

«Лидер Пермского края" — это конкурс для тех, кто каждый день развивает наш регион — трудовые коллективы, предприятия и организации. Событие состоится уже в четвёртый раз, и в этом году оно пройдёт по-новому. Рад, что с каждым годом популярность конкурса растёт — в прошлом году подали более 300 заявок. Уверен, что в этом году их будет ещё больше», — отметил в своём видеообращении губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Отмечается, что к участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в течение трёх лет, предшествовавших текущему году. При этом подать документы можно сразу на несколько направлений, общее количество заявок не ограничено. В положении для каждой номинации обозначены сроки подачи. Заявки и описания инициатив принимаются через электронную форму на странице проекта «Лидер Пермского края». В данный момент стартовал приём заявок по номинациям «ЖКХ» и «Культура», проекты можно направить до 21 февраля.

Конкурс «Лидер Пермского края» был учреждён в 2022 году по инициативе главы Прикамья. Его цель заключается в том, чтобы выявлять и поддерживать организации, которые вносят значительный вклад в развитие региона и реализуют важные для его жителей проекты. Организатором выступает Администрация губернатора Пермского края. Проекты-победители предыдущих лет, положение конкурса и список номинаций опубликованы на сайте конкурса.

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