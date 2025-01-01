К Дню студента пермские университеты подготовили развлекательную программу В вузах пройдут квизы, мастер-классы и баттлы Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В пермских университетах 24 января пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню студента. Для учащихся подготовили игры, мастер-классы и поздравления.

В программу ПГНИУ вошли ярмарка студенческих инициатив из 20 площадок с тренингами неформального образования, квизом, мастер-классами по изготовлению свечей и караоке-баттл. Вечером студентов ждут традиционное угощение тортом и медовухой от ректората и вечеринка.

В педагогическом университете пройдут музыкальный квиз, кулинарный поединок, мастер-класс по набойке по ткани и танцевальный маскарад. В ПГАТУ состоится вечер настольных игр, в институте культуры — творческие поздравления и угощение квасом фирменного рецепта, в Высшей школе экономики Перми — квиз и лототрон с призами.

Кроме того, 25 января на катке у Театра-Театра в рамках проекта «Пермь — молодёжная столица России-2025» состоится «Спортивная студенческая ночь». Вечер откроет товарищеский матч между ХК «Губерния» и командой студентов Пермского края, затем пройдут танцевальный флешмоб, мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, музыкальный баттл, а также массовое катание.

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