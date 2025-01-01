Сегодня состоялось заседание фракции «Единой России» в краевом парламенте Участники рассмотрели итоги реализации нацпроекта «Культура» и утвердили отчёт о деятельности фракции за 2024 год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Накануне пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края члены фракции «Единой России» рассмотрели итоги реализации нацпроекта «Культура» в регионе и утвердили отчёт о деятельности фракции за прошлый год. По первому вопросу с докладом выступила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Подводя итоги 2024 года, министр отметила, что регион вошёл в десятку субъектов Российской Федерации по 100% реализации национального проекта «Культура». Основным направлением нацпроекта стал проект «Культурная среда», в рамках которого в Пермском крае вёлся капитальный ремонт и техническое оснащение культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, музеев, приобретение автоклубов, переоснащение библиотек по модельному стандарту.

Общий объём финансирования мероприятий проекта с 2019 по 2024 год составил порядка 915 млн руб., большая часть из которых — средства федерального бюджета.

В рамках проекта в регионе был проведён капитальный ремонт восьми домов культуры, двух музеев, пяти детских музыкальных школ, созданы 24 модельные библиотеки, оснащены оборудованием три региональных театра, в том числе Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Отремонтирован и модернизирован Пермский театр юного зрителя, оснащены оборудованием 10 муниципальных музеев, приобретено пять автоклубов, оснащены оборудованием и музыкальными инструментами 30 детских школ искусств.

Все объекты — часть народной программы «Единой России». Контроль строительных и ремонтных работ на них осуществляли мониторинговые группы «партийного десанта», в состав которого в обязательном порядке входили активисты местных отделений партии, депутатский корпус «Единой России», неравнодушные граждане, представители некоммерческого сектора. Также реализация пунктов проекта была на контроле регионального актива партпроекта «Культура малой Родины» под руководством регионального координатора, депутата краевого парламента Надежды Лядовой.

Отчёт о деятельности фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края представил руководитель фракции Юрий Борисовец. Отчёт был единогласно утверждён.

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