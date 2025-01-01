Алёна Бронникова В Пермском крае ГУФСИН объявил о поиске почти 260 сотрудников Вакансии открыты во всех учреждениях Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

ГУФСИН по Пермскому краю опубликовал на официальном сайте 259 вакансий. Новые сотрудники требуются во все исправительные учреждения и ФКУЗ МСЧ №59 ФСИН России.

Ведомству требуются как гражданский персонал, так и специалисты внутренней службы. В перечень вакантных должностей вошли инженеры, инструкторы, инспекторы, кинологи, сотрудники отделов по воспитательной работе с осуждёнными, водители, рабочие, бухгалтеры, дежурные, агроном. В медицинские учреждения нужны врачи и фельдшеры.

Часть вакансий предлагает сменный график работы, часть — с пятидневной рабочей неделей. В некоторых случаях предоставляется жильё, в том числе общежитие. Информация о предлагаемых соискателям заработных платах не раскрывается.

Кроме того, размещены вакансии в воспитательную колонию. В учреждение требуются младшие инспекторы отдела охраны, инструктор-кинолог, техник группы ИТОСиВ, водитель пожарной машины, методист, кассир бухгалтерии и начальник котельной. Сотрудникам внутренней службы предлагают зарплаты от 29 тыс. руб., гражданскому персоналу — 16,2 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.